Москва, 8 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Если позиции президента США Джозефа Байдена сильно пошатнутся, то от него можно ждать истерической реакции на «Северный поток — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал обещания Байдена «положить конец» данному газопроводу.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Я думаю, что если США будут рассматривать проблемы «Северного потока — 2» как свой стратегический приоритет, то они продавят отказ от этого проекта. Например, расширив список санкционных компаний, которые будут пользоваться этим газопроводом. Это самое действенное и очень серьезное оружие. Но как раз в том, что США будут рассматривать данный газопровод именно как свой реальный стратегический приоритет, я очень сильно сомневаюсь, — сказал Колганов. — Зачем им это надо? Что они от этого получат?».

Как пояснил экономист, Германия получит от России достаточное количество газа и по имеющимся газопроводам.

«Что касается некоторых других государств, для которых может быть важна дополнительная нитка газопровода, то в конце концов они могут покупать СПГ не только у США. В том числе и у нас, кстати сказать. Чего добьются США, заставив своих союзников покупать газ по завышенным ценам? Не настолько емкий дополнительный спрос со стороны Европы на газ, чтобы для США это было вопросом жизни и смерти. Но если под Байденом будет сильно шататься земля, то он будет хвататься за любую соломинку, чтобы поднять свой авторитет. В таком случае возможна истерическая реакция на ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2». Но даже в этом случае ему нужен серьезный повод», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему власти ФРГ не спешат делать категоричных заявлений по поводу судьбы «Северного потока — 2».