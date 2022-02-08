Ижевск, 8 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Мужчины, которые пытались подорвать банкомат в подмосковной Ивантеевке, являются уроженцами Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

Банкомат

По данным ведомства, один из подозреваемых, который сумел сбежать с места преступления, а позднее сдался полиции — ранее судимый уроженец Удмуртии 1988 года рождения.

Второй мужчина, который погиб при попытке ограбления банкомата, также являлся уроженцем республики 1976 года рождения.

ИА REGNUM напоминает, в ночь на 7 февраля 2022 года в дежурную часть местного управления полиции поступило сообщение о проникновении двоих мужчин в отделение банка на Студенческом проезде. При попытке ограбления банкомата произошел хлопок, в результате чего один из злоумышленников погиб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление») и по ст. 158 УК РФ («Мошенничество»).