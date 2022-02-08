Стокгольм, , 12:12 — REGNUM В январе текущего года рейсами SAS («Скандинавских авиалиний») воспользовались 760 000 пассажиров, что на 170% больше, чем в январе 2021 года, который в значительной степени характеризовался ковид-ограничениями и невозможностью осуществлять международные и внутренние рейсы. Об этом 7 февраля сообщила новостная служба TT.

Самолеты авиакомпаниии SAS ERIC SALARD

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По сравнению с декабрем 2021 г. общее количество пассажиров сократилось чуть менее чем на 25 процентов, а число предлагаемых к покупке билетов — чуть менее чем на десять процентов.

«Неудивительно, что «Омикрон» оказал влияние на спрос в течение месяца, поскольку на наших основных рынках были введены дополнительные ограничения на поездки. В целом рост заболеваемости повлиял на всю нашу работу», — говорится в пресс-релизе главного исполнительного директора SAS Анко ван дер Верффа.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе SAS ожидает дальнейшего увеличения пассажиропотока.