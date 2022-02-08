Луганск, , 12:10 — REGNUM На Украину прибыло свыше 100 спецназовцев из Великобритании, которых затем могут отправить в Донбасс. Об этом 8 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

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«Нами получены данные о прибытии на Украину более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании», — сказал он.

Также официальный представитель НМ ЛНР указал на то, что, хотя Британия официально называет этих военных инструкторами для подготовки ВСУ, согласно данным разведки республики, британские спецназовцы прибыли на Украину в составе штатных подразделений и готовы к выполнению разведывательно-диверсионных задач.

«В ближайшее время ожидается их прибытие в расположение 79-й бригады в зоне, так называемой операции объединенных сил ВСУ», — добавил Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).