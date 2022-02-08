Махачкала, 8 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Дагестане два человека пострадали при столкновении автобуса с коровой. ДТП произошло поздним вечером 7 февраля в Бабаюртовском районе. В результате столкновения пострадали два человека, по факту проводится проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Корова на дороге

Как уточнили в МВД, инцидент на 433-м километре федеральной трассы «Кавказ» произошел 7 февраля в 21:20. Автобус двигался из Махачкалы в Москву. Пострадали при ДТП с коровой водитель и пассажир.

«37-летний водитель пассажирского автобуса «Неоплан», который двигался по маршруту «Махачкала — Москва», совершил наезд на КРС. В результате произошедшего водитель и один из пассажиров с различными травмами доставлены в больницу», — говорится в сообщении полиции.

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