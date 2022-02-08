Москва, 8 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Германия не спешит занять категорическую позицию по вопросу о газопроводе «Северный поток — 2» в силу того, что на нее оказывается сильное давление со стороны США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал тот факт, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок отказалась заявлять об отказе Германии от «Северного потока — 2», а канцлер Германии Олаф Шольц воздержался от конкретных заявлений по поводу судьбы данного газопровода.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Германия не спешит занять категорическую позицию именно в силу того, что на нее оказывается сильное давление со стороны США. И идти на резкое обострение отношений с США Германия не хочет. Плюс к этому газопровод «Северный поток — 2» даст ФРГ определенные выгоды, связанные с транзитом газа как по территории самой Германии, так и в соседние страны, — сказал Колганов. — Но этот проект не является критическим для энергетической системы Германии. Ее экономика будет вполне нормально функционировать и без «Северного потока — 2» и никакого особенного ущерба, кроме упущенной выгоды, это ей не принесет. Поэтому ФРГ не встает грудью на защиту данного проекта, а занимает уклончивую позицию. Кроме того, германские политики всегда отличались прагматизмом. Они отдают себе отчет в том, что нынешний кризис вокруг Украины так или иначе рассосется и не будет необходимости вступать в конфликт по поводу судьбы «Северного потока — 2».

Как пояснил экономист, германские власти надеются на то, что проблема с Украиной рассосется сама собой.

«Я думаю, что это достаточно вероятный сценарий развития событий, и ФРГ делает на него ставку», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с Бербок из-за отсутствия согласия с позицией ФРГ по вопросам санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» и по оказанию военной помощи Киеву.