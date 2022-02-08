Кущевский р-н, , 12:09 — REGNUM Доклад по расследованию уголовного дела об убийстве главы администрации муниципального округа Кущевский район Краснодарского края, совершённом в 2002 году, затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе СКР.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Ранее в СМИ появилась информация о том, что родственники жертв преступлений, совершённых Вячеславом Цеповязом и его бандой, просят проверить Цеповяза, его бывшую супругу и её брата на причастность к организации нераскрытых убийств, в том числе — убийство главы Кущевского района Бориса Москвича.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить дополнительный доклад о проводимом комплексе следственных действий и актуальных данных по уголовному делу об убийстве главы администрации муниципального округа «Кущевский район» Бориса Москвича, совершенном в январе 2002 года», — уточняется в сообщении СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года станица Кущевская прогремела на всю страну. Здесь произошло зверское убийство 12 человек — местного фермера и его семьи, в том числе были убиты трое детей. В этом и других преступлениях была признана банда, которую возглавляли Вячеслав Цеповяз, а также Сергей Цапок. Тогда выяснилось, что банда Цапков держала в страхе станицу и соседние населенные пункты более десяти лет.

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