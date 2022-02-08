Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела из-за плохой уборки улиц города от снега и льда, а также из-за хищений выделенных на уборку денежных средств. Об этом 8 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Уборка снега в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«На основании материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела при организации уборки и содержания улично-дорожной сети и кровель домов в зимний период», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Санкт-Петербурга при непосредственном взаимодействии с органами внутренних дел, налоговыми органами, а также контрольным управлением администрации губернатора Санкт-Петербурга, проверила соблюдение законодательства при организации уборки и содержания улично-дорожной сети, а также кровель домов в зимний период.

«В настоящее время на основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — отметили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 февраля при координации органов прокуратуры города подразделениями полиции проводятся обыски, а также другие следственные и процессуальные действия.

«Ход и результаты расследования по уголовным делам поставлены на контроль в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга. Надзорные и координирующие мероприятия органов прокуратуры города в рассматриваемой сфере продолжаются», — добавили в прокуратуре Петербурга.

Отметим, с начала зимы в Петербурге тяжелые травмы от падения с крыш льда получили несколько человек, еще один погиб. Также из-за плохой уборки улиц от снега и льда пострадали более 3 тыс. горожан.

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