Кишинёв, , 12:09 — REGNUM Правительство Молдавии, назначенное президентом республики Майей Санду и её партией «Действие и солидарность» не ведёт реальную борьбу с коррупцией, а только создаёт видимость. Об этом 8 февраля заявил депутат парламента от Партии социалистов Адриан Лебединский во время публичных дебатов на тему «Борьба с коррупцией: между целями, процессами и последствиями».

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Власть не способна обеспечить лучшую жизнь гражданам и вынуждена действовать этими грандиозными методами — гражданин все равно реагирует на каждый обыск, на каждое задержание. Вместо хлеба власти предлагают представление», — сказал Лебединский.

Он отметил, что в Румынии часто сообщают о пойманных контрабандистах из Молдавии, но на молдавской территории о подобных задержаниях не сообщают с сентября прошлого года. Депутат также обвинил руководство страны в отсутствии реальных мер, направленных на борьбу с коррупцией.

«От назначения на должности через конкурсы, мы дошли до отмены конкурсов на все должности. Ежедневно мы являемся свидетелями действий, которые на самом деле демонстрируют: коррупция существует, и она растёт», — заявил представитель «социалистов».

По мнению Лебединского, руководство страны в использует тему борьбы с коррупцией для борьбы с политическими оппонентами.

Напомним, с декабря 2020 года президентом Молдавии стала Майя Санду. Летом 2021 года она добилась проведения досрочных выборов в парламент, на которых победила её партия «Действие и солидарность». Сотрудники надзорных органов начали регулярно сообщать о проведении обысков у политиков или в госучреждениях.

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