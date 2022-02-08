Стокгольм, , 14:54 — REGNUM Каждый пятый житель Швеции станет меньше потреблять в повседневной жизни, если Риксбанк примет решение поднять ключевую ставку в два раза. Об этом 7 февраля сообщил телеканал SVT со ссылкой на опрос социологов из Novus.

Швеция

Согласно результатам опроса, если ключевая ставка в стране удвоится, то 10% шведов не смогут поехать в отпуск, так как им бы пришлось перейти в режим жесткой экономии.

6% респондентов ответили, что если ключевая ставка вырастет в два раза, то они сменят местожительства. 56% опрошенных заявили, что их средств хватает, чтобы пережить поднятие процентных ставок.

В опросе Novus, проведенном в период с 3 по 7 февраля, приняли 1 003 человека.