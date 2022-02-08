Париж, , 12:08 — REGNUM Встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина), которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ближайшие дни состоится встреча политсоветников президентов «нормандского формата», на которой будут обсуждаться минские соглашения. Это позволит стабилизировать ситуацию… в Донбассе», — сказал он в эфире телеканала France 2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии заявили, что переговоры на уровне советников в «нормандском формате» могут состояться на текущей неделе.

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