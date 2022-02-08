Белгород, , 12:10 — REGNUM Жилой многоквартирный дом появится на месте недостроенного здания рядом с улицей Супруновской в Белгороде.

Долгострой возле ул. Супруновской в Белгороде Яндекс-карты

Застройщиком является ООО «Белгородстроймонтаж-заказчик», рабочие с 7 феврали начали разбирать конструкции долгостроя. Демонтаж затронет почти всё здание, останется только башня, в которой планируют обустроить офисные помещения, сообщает «Белпресса».

Офисный центр с магазинами и кафе начали строить в 2005 году. Первый раз здание пытались продать ещё в 2012 году за 1,007 млрд рублей. В начала февраля 2022 года новый собственник выкупил долгострой за 181,3 млн рублей.

Летом 2021 года тогдашний мэр Белгорода Юрий Галдун предлагал перевести недострой под социальное жильё.