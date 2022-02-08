Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM У жителей Екатеринбурга появилась возможность быстро перевести ребенка в другой детский сад. Раньше ответ нужно было ждать 30 дней. Теперь процедура займет около десяти минут. Об этом сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

Детский сад

(сс) Katrina_S

Время ожидания ответа о наличии свободных мест в детском саду сократилось благодаря появлению сервиса «Перевод в ДОО». Он начал работать с 4 февраля. Теперь родитель сможет быстро получить информацию о свободных местах в детсадах. Также горожане смогут забронировать место в учреждении. Оно будет сохраняться за ребенком в течение шести дней. Три дня дается на отчисление из предыдущего детского сада. Еще три для зачисления.

Воспользоваться услугами сервиса можно на официальном сайте городской администрации.