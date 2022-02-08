Киев, , 12:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для того, чтобы провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 8 февраля сообщил французский посол на Украине Этьен де Понсен на своей странице в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Gov.ua

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«Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским… Впереди — очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину», — написал он в своем сообщении.

Также де Понсен уточнил, вместе с французским лидером на Украину прибыли прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и добавил, что последний проведет встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что находящийся в Москве с визитом президент Франции Эммануэль Макрон выехал из гостиницы в московский аэропорт, из которого он позднее вылетит в Киев.