Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Сразу в нескольких районах Санкт-Петербурга 8 февраля идут обыски и другие следственные действия в дорожных и коммунальных организация, которые задействованы в уборке улиц от снега и льда, а также очистке крыш домов.

Обыск RobillardMichel

По данным издания «Фонтанка», обыски идут в помещениях организаций как минимум по 60 адресам в Приморском, Выборгском, Фрунзенском и других районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 8 февраля в Выборгском районе Петербурга на проходившего мимо дворника с крыши дома упала глыба льда и убила его. Мужчина стал первой в этом зимнем сезоне жертвой неудовлетворительной уборки города. Более 3 тыс. петербуржцев пострадали на скользких улицах и неубранных от снега и наледи дорогах.

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