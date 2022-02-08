Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Сразу в нескольких районах Санкт-Петербурга 8 февраля идут обыски и другие следственные действия в дорожных и коммунальных организациях, которые задействованы в уборке улиц от снега и льда, а также очистке крыш домов.

RobillardMichel Обыск

По данным издания «Фонтанка», обыски идут в помещениях организаций как минимум по 60 адресам в Приморском, Выборгском, Фрунзенском и других районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 8 февраля в Выборгском районе Петербурга на проходившего мимо дворника с крыши дома упала глыба льда и убила его. Мужчина стал первой в этом зимнем сезоне жертвой неудовлетворительной уборки города. Более 3 тыс. петербуржцев пострадали на скользких улицах и неубранных от снега и наледи дорогах.