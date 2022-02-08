Улан-Удэ, , 12:04 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет 39-летняя местная жительница по обвинению в издевательствах над приёмными детьми. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, одну из потерпевших она ударила ножом.

Обвиняемая в истязании приёмных детей в Бурятии Цитата из видео СУ СКР по Бурятии

Супруги ранее взяли трёх девочек на воспитание на возмездной основе. Однако скоро «воспитание» превратилось для детей в настоящий кошмар. С сентября 2020 года по 2021-го, по данным следствия, она систематически избивала сестёр 6 и 8 лет, прижигая им ладони и пальцы рук зажигалкой.

«Обвиняемая нанесла одной из девочек удар металлической кочергой по плечу, причинив закрытый перелом костей правой ключицы, а спустя некоторое время она клинком кухонного ножа в качестве очередного наказания нанесла потерпевшей удар по кисти, причинив ей резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки», — отметили в управлении.

Лишь после госпитализации девочки о методах воспитания в приёмной семье узнали правоохранители. Во время предварительного следствия женщина находилась под стражей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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