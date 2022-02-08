Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM В Свердловской области резко возросло число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 7 февраля в COVID-центры региона поступили еще 826 человек. Днем ранее этот показатель составлял 125, сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 8 февраля в стационарах находятся 472 «тяжелых» ковид-пациентов. Состояние 3980 человек медики оценивают как среднетяжелое. По данным регионального оперштаба, к аппаратам ИВЛ подключены 162 гражданина.

С начала пандемии в регионе выявили 257 103 носителя коронавируса. В том числе 5245 случаев заражения за последние сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в области достигло 10 084. За последние сутки зарегистрировали 14 случаев смерти от ковида.