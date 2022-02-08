Ярославль, 8 февраля 2022, 12:05 — REGNUM Директором департамента здравоохранения и фармации Ярославской области назначен Сергей Луганский. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предыдущий руководитель Оксана Пиклун была отстранена от работы.
Кандидатура нового директора была согласована в Минздраве России.
Сергей Луганский до своего назначения на пост руководителя регионального депздрава работал директором Центральной городской больницы Ярославля. В 2014 году он был назначен первым заместителем директора ярославского депздрава, однако покинул пост в 2016 году после назначения директором Руслана Саитгареева.
Награжден медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными наградами и знаками, почетной грамотой Министра здравоохранения РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Губернатора Ярославской области.
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