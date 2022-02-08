Ярославль, , 12:05 — REGNUM Директором департамента здравоохранения и фармации Ярославской области назначен Сергей Луганский. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Сергей Луганский Гбкузяоцгб.рф

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предыдущий руководитель Оксана Пиклун была отстранена от работы.

Кандидатура нового директора была согласована в Минздраве России.

«Работа в системе здравоохранения — очень важная, особенно сейчас, когда на плечах медиков колоссальная нагрузка из-за очередной волны коронавируса. Это фактически работа в режиме 24 на 7. У Сергея Викториевича есть понимание задач, которые сейчас стоят перед департаментом, а главное — понимание как эти задачи решать. Нам нужен конкретный план развития каждой медицинской организации с указанием проблем и путей их решения, а также стратегия развития здравоохранения в каждом районе и в области в целом», — сказал врио губернатора области Михаил Евраев.

Сергей Луганский до своего назначения на пост руководителя регионального депздрава работал директором Центральной городской больницы Ярославля. В 2014 году он был назначен первым заместителем директора ярославского депздрава, однако покинул пост в 2016 году после назначения директором Руслана Саитгареева.

Награжден медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными наградами и знаками, почетной грамотой Министра здравоохранения РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Губернатора Ярославской области.

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