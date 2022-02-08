Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Международная организация Human Rights Watch сообщает, что представители Пентагона с точностью до секунды описали на пресс-конференции события 26 августа 2021 года в аэропорту Кабула, когда произошел взрыв смертника.

Аэропорт Кабула Masoud Akbari

«Почему не было дано аналогичного объяснения нападениям США, в результате которых пострадали мирные жители?» — поинтересовались в HRW.

Во время вывода международных войск под руководством США в августе террорист-смертник устроил взрыв на въезде в аэропорт Кабула, убив 13 американских военнослужащих и более 150 афганских мирных жителей.

«Взрыв был не единственной массовой жертвой в Кабуле прошлым летом», — написала Сара Хагер, глава вашингтонского бюро Human Rights Watch на сайте организации. Опасаясь второй атаки через три дня, Соединённые Штаты выпустили ракету по машине, которая, как они думали, была начинена взрывчаткой, но они ошиблись.

После 19 дней настойчивых требований правозащитных организаций американские военные объявили, что жертвой стала Замари Ахмади, бывшая сотрудница калифорнийской организации по оказанию помощи.

Вместе с Ахмади было убито девять человек, включая семерых детей. Трое из них были детьми Замари Ахмади.

«Я никогда не видела официального отчёта Пентагона о жертвах среди гражданского населения, детализирующего отчёт американских военных об атаке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэропорт Кабула», — заявила глава вашингтонского бюро Human Rights Watch.

По её словам, за 20 лет с начала контртеррористической кампании США Human Rights Watch расследовала десятки убийств гражданских лиц, совершённых военными США, а другие правозащитные организации задокументировали гораздо больше.

«Насколько нам известно, только один из них был привлечён к ответственности американскими войсками, когда организация «Врачи без границ» была атакована в Кундузе, Афганистан, — сказала она. — Часто скорбящие семьи не получали никакого подтверждения о смерти близкого человека, и им не давали никаких объяснений, как погибли их дети».

По её словам, любая военная операция вызывает вопросы о вреде, который мог быть нанесён гражданскому населению, но военные сразу отрицают такой вред. Позже Пентагон заявил, что начал расследование и не обнаружил нарушений правил ведения войны, и никто не был привлечён к ответственности за жертвы среди гражданского населения.

Human Rights Watch сообщает, что после тщательного расследования газета New York Times опубликовала отчёт, свидетельствующий о значительной халатности Пентагона в отношении страданий гражданского населения на войне. Министр обороны США Ллойд Остин в феврале пообещал «нарастить усилия по защите гражданского населения». HRW приветствовала это обязательство, но заявила, что этого недостаточно.

Глава вашингтонского бюро Human Rights Watch подчеркнула важность расследования взрыва в аэропорту Кабула, в результате которой погибли американские военные. Семьи жертв этого события заслужили прозрачность и должны были понять, как погибли их близкие.

Но в то же время американским военным пора провести аналогичное расследование собственных действий, в результате которых пострадали мирные жители.