Красногорск, 8 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 8 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 8 486 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 3 744 случая меньше аналогичного показателя 7 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 12 230 человек, а днем ранее — у 10 443 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 165 643 новых случаев заражения коронавирусом.