Пенза, , 11:56 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 1917 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 151 пациента. В стационары госпитализировали 210 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего по состоянию на 8 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 117 269 случаев. Выздоровели 97 312 пациентов, скончались 4952 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 11 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выздоровели около 81,2 тыс. человек, подтверждено 165 643 новых заражения, умерли 698 заболевших.

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