Москва, , 11:55 — REGNUM Появления новых штаммов коронавируса удастся избежать, если темпы вакцинации за короткое время возрастут в несколько раз. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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«[Новых штаммов удастся избежать,] если мы только сразу, опять же-таки, в течение короткого времени всех накроем вакциной», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что темпы вакцинации населения для этого на сегодняшний день недостаточные.