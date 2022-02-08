Якутск, , 12:02 — REGNUM С предложением выставить свою кандидатуру на выборы главы Якутии в 2023 году выступил предприниматель и общественник Якутска Владимир Фёдоров. Заявление прозвучало 8 февраля на обучающем семинаре по ораторскому искусству, сообщило «Якутия.инфо».

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В своём выступлении он акцентировал внимание на необходимости менять качество жизни в арктических районах республики.

«Нам в 21 веке хватит сбрасывать картошку нашим сельчанам c воздуха. Куда мы докатились, уже до смешного доходит. Мне кажется, сегодня будет актуально использовать мои научные труды, которые я готовлю на представление Научному совету по развитию Крайнего Севера на примере Аллаиховского улуса. Моя задача состоит в том, чтобы максимально получить ваше согласие участвовать в этом как коренных жителей республики. Для этого я предлагаю вам в 23-м году выставить мою кандидатуру на главу Якутии и проголосовать за меня. Хотелось бы, конечно, быть скромным, но пока нет такой возможности», — сказал Владимир Федоров.

Ранее он уже анонсировал своё намерение принимать участие в грядущих выборах депутатов Госсобрания и главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года источники активно предрекали скорую отставку главы Якутии Айсена Николаева. Высказывалось мнение, что после провальных выборов в Госдуму РФ он активно ищет новую работу в Москве.