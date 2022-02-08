Якутск, 8 февраля 2022, 12:02 — REGNUM С предложением выставить свою кандидатуру на выборы главы Якутии в 2023 году выступил предприниматель и общественник Якутска Владимир Фёдоров. Заявление прозвучало 8 февраля на обучающем семинаре по ораторскому искусству, сообщило «Якутия.инфо».
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В своём выступлении он акцентировал внимание на необходимости менять качество жизни в арктических районах республики.
Ранее он уже анонсировал своё намерение принимать участие в грядущих выборах депутатов Госсобрания и главы региона.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года источники активно предрекали скорую отставку главы Якутии Айсена Николаева. Высказывалось мнение, что после провальных выборов в Госдуму РФ он активно ищет новую работу в Москве.