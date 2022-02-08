Великий Новгород, 8 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Новгородской области за минувшие сутки в стационары госпитализировали 144 человека с COVID-19, сообщили 8 февраля в федеральном оперштабе. Это на на 68 человек больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В регионе за сутки выявили 790 случаев заражения коронавирусом, что на 55 случаев больше, чем за 6 февраля. В области продолжают фиксировать рост количества новых заболеваний ковидом.

За сутки в Новгородской области не зафиксирована ни одна смерть непосредственно от ковида. После постепенного снижения статистика достигла абсолютного минимума этого показателя.

Отрицательный тест на коронавирус за сутки получили 378 ранее заразившихся пациентов. Это на 172 выздоровевшего больше, чем за предыдущие сутки. В регионе наметился резкий рост показателя выздоровлений.

С начала пандемии в Новгородской области выявили 76 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались 863 человека, а выздоровели — 69 068 человек.