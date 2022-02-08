Касабланка, Марокко, 8 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Рост мировых цен на нефть привёл к резкому росту цен на топливо в Марокко. Об этом 8 февраля сообщает Al-Araby-Al-Jadid.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

По данным журналистов, в стране бензин подорожал до рекордных значений и цены продолжают расти.

Отмечается, что на заправочных станциях в Касабланке дизельное топливо подорожало до 10,88 дирхамов, а бензин — до 12,50 дирхамов (9.3 дирхама — 1$). Никогда ранее в истории страны цены на энергоносители не поднимались до подобных значений.

В качестве одной из причин роста цен на топливо журналисты также называют действующий в Марокко налог на потребление энергоносителей. В 2021 году налоговые поступления в бюджет страны с продажи энергоносителей составили 1.8$ млрд.