Кемерово, , 11:55 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 9 февраля, при прояснениях ночью ожидается понижение температуры воздуха до — 30°…-32°С. Местами гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Мороз Andrey

В кузбасском управлении МЧС РФ просят жителей региона в период похолодания соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

«В домах с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования, — напомнили в ведомстве. — Недопустимо оставлять без присмотра растопленные печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку».

Также кузбассовцев просят, по возможности, отказаться от дальних поездок на личном транспорте.