Ижевск, , 11:54 — REGNUM Минздрав Удмуртии прокомментировал новую норму, которая допускает открытие и закрытие больничных дистанционно, то есть без посещения поликлиники. В комментарии, опубликованном на официальном портале, ведомство напоминает, что такая возможность носит временный характер — до 15 марта текущего года.

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В частности, открыть больничный лист дистанционно можно в нескольких случаях: при наличии положительного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в любой лаборатории, в том числе частной — пациенту нужно позвонить в регистратуру своей поликлиники или в единый кол-центр. Больничный будет открыт на семь дней, пациент будет сопровождаться аудиоконтролем.

Закрываться такой больничный лист будет автоматически через семь дней при отсутствии жалоб и удовлетворительном состоянии пациента. Делать повторный ПЦР-тест не придется.

По решению лечащего врача — посредством звонка или на основании экспресс-теста — больничный могут получить взрослые пациенты с с признаками или подтвержденным диагнозом острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, состояние которых позволяет наблюдаться на дому. При наличии сомнений такого пациента врач может пригласить на прием или оформить вызов на дом.

Больничный лист по уходу за ребенком также выписывается только после осмотра педиатром, но справка по уходу и больничный лист могут быть оформлены дистанционно.

По словам замглавы минздрава республики Марины Петренко, поликлиники Удмуртии сейчас работают в несколько ином режиме. Для закрытия листов нетрудоспособности дистанционно были открыты дополнительные кабинеты, выведены на работу дополнительные медработники.

«Если пациент самостоятельно пришел в поликлинику и заявил, что он здоров и готов к труду, ему оформляется лист нетрудоспособности без осмотра врача», — заключила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 8 февраля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 687 966 человек. Второй компонент препарата получил 538 848 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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