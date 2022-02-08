Иерусалим, , 11:53 — REGNUM За сутки, 7 февраля, в Израиле подтверждено 43 852 заражений коронавирусом, сообщает минздрав. Ведомство отмечает тенденцию к падению суточного числа заражений.

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Из проведенных за день 202 714 анализов положительными оказались 24,1% (накануне проведено 212 865 тестов, положительными были 28,16%). Коэффициент заражений понизился с 0,84 до 0,92.

В больницах остаются 2687 пациентов, в тяжелом состоянии 1161 человек, в критическом 0 355, на ИВЛ — 288 человек. За день число смертей от коронавируса выросло с 9180 до 9226. При этом 1 февраля число смертельных исходов составляло 8804.

При населении примерно в 9,3 млн в стране привиты 6,1 млн человек, ревакцинированы 4,45 млн.