Александр Погожев, 8 февраля 2022, 16:52 — REGNUM «Омикрон» — штамм вируса без морали и не щадит ни пожилых, ни молодых. Ставропольский край отстает по пику распространения «Омикрона» на две-три недели, но медики уже обеспокоены и готовятся дать отпор вирусу.

Детское приемное отделение Ставропольской краевой инфекционной больницы
Детское приемное отделение Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пока мы проводим ежедневный мониторинг заболевших поступивших и выписанных детей. Сейчас можно говорить о том, что «Омикрон» протекает легче. Заболеть им подросток может от любого члена семьи, и как будет протекать заболевание у каждого индивидуального организма — никто не может предусмотреть. Поэтому надо самим себя оберегать, думать о своей семье. Взрослые в семье должны быть повторно вакцинированы для того, чтобы не заразить ребенка. Но и ребенок должен быть защищен, так как он посещает различные секции, кружки и другие места скопления людей, где может подхватить коронавирус. Здесь палка о двух концах: как взрослый может заразить ребенка, так и наоборот. Поэтому семья будет защищена, если все будут привиты. Даже если они заболеют новым штаммом, то болезнь будет протекать легче. Неслучайно же привитые и после этого заболевшие «Омикроном» люди через 7 дней могут посещать образовательные учреждения или работу, не обследуясь на «Омикрон», — говорит Наталья Яценко, главный врач Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы.

Наталья Яценко, главный врач ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница»
Наталья Яценко, главный врач ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Детское ковидное отделение в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Детское ковидное отделение в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник в «чистой зоне» Ставропольской краевой инфекционной больницы
Медицинский работник в «чистой зоне» Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник в детском ковидном отделении
Детское ковидное отделение в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Медицинский работник в детском ковидном отделении
Александр Погожев © ИА REGNUM
Детское ковидное отделение в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник в «красной зоне» детского ковидного отделения
Медицинский работник в «красной зоне» детского ковидного отделения
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник заходит в процедурный кабинет детского ковидного отделения
Медицинский работник заходит в процедурный кабинет детского ковидного отделения
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник заходит в процедурный кабинет детского ковидного отделения
Медицинский работник заходит в процедурный кабинет детского ковидного отделения
Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на то, что «Омикрон» сейчас главенствует, штамм «Дельта» вытеснен не полностью. Тяжелые и реанимационные пациенты Ставропольской инфекционной больницы в основном больны штаммом «Дельта», теперь к ним присоединяются и подростки с «Омикроном».

Медицинские препараты в процедурном кабинете детского ковидного отделения
Медицинские препараты в процедурном кабинете детского ковидного отделения
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM

В связи с тем, что уже более 50% населения привитые, «Омикрон» не находит в них благоприятной среды, чтобы подселиться в организм. Поэтому вирус ищет непривитых людей, к которым как раз относятся дети. В них новый штамм набирает свои силы и необходимые качества для мутации.

По словам инфекционистов, иммунная система привитых людей становится мудрее. При помощи лекарственных препаратов и ухода врачей вирус быстрее выходит из клеток крови больного.

Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении
Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении
Александр Погожев © ИА REGNUM
Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении
Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении
Александр Погожев © ИА REGNUM
Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении
Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении
Александр Погожев © ИА REGNUM
Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении
Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении
Александр Погожев © ИА REGNUM
В палате детского ковидного отделения Ставропольской краевой инфекционной больницы
В палате детского ковидного отделения Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM
В палате детского ковидного отделения Ставропольской краевой инфекционной больницы
В палате детского ковидного отделения Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM

По статистике медиков, непривитые попадают в больницу с большими осложнениями, чем вакцинированные пациенты. Осложнения касаются сердечно-сосудистой системы, когда в результате ишемических процессов в головном мозге возникают сильнейшие головные боли, мигрень, нарушения памяти, сосредоточенности и способности к обучению.

Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM

У подростков чаще всего происходят нарушения в носоглотке и в придаточных пазухах носа (гайморит, фронтит, этмоидит), также может возникнуть отит. Помимо этих осложнений, врачи наблюдают воспаление миндалин, нарушение ритма сердца.

Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Врачи проверяют состояние подростка в детском ковидном отделении
Врачи проверяют состояние подростка в детском ковидном отделении
Александр Погожев © ИА REGNUM
Врач прослушивает дыхание подростка в детском ковидном отделении
Врач прослушивает дыхание подростка в детском ковидном отделении
Врач прослушивает дыхание подростка в детском ковидном отделении
Александр Погожев © ИА REGNUM
Врач прослушивает дыхание подростка в детском ковидном отделении
Александр Погожев © ИА REGNUM
Врач измеряет давление у подростка в детском ковидном отделении
Врач измеряет давление у подростка в детском ковидном отделении
Александр Погожев © ИА REGNUM

Пневмония у подростков тоже возникает чаще, чем у детей младшего возраста. Это связано с тем, что молодой организм испытывает возрастную гормональную перестройку. В этот момент иммунная система не способна к противодействию коронавирусу. Самая многочисленная группа детей, попадающих в стационар, — дети от 7 до 14 лет.

Врач делает обход в отделении реанимации для больных ковидом детей
Врач делает обход в отделении реанимации для больных ковидом детей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Врач делает обход в отделении реанимации для больных ковидом детей
Врач делает обход в отделении реанимации для больных ковидом детей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM

Малыши, которые имеют глубокое поражение центральной нервной системы, судорожные синдромы на фоне ОРВИ и коронавирусной инфекции, нередко испытывают резкое ухудшение самочувствия. Сейчас в реанимации детской инфекционной больницы находятся дети с изначальным тяжелым состоянием. Врачи просят не путать это состояние с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Медицинский работник идет мимо кислородной станции в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Медицинский работник идет мимо кислородной станции в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник возле боксов отделения реанимации в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Медицинский работник возле боксов отделения реанимации в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник возле боксов отделения реанимации в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Медицинский работник возле боксов отделения реанимации в Ставропольской краевой инфекционной больнице
Александр Погожев © ИА REGNUM

По последним данным, в Ставропольском крае не зафиксировано ни одного серьезного осложнения у детей. Есть только температурная реакция, которая длится не более 12 часов. Иммунные системы у детей разные, и каждая реагирует по-своему, но это не является причиной к отводу от прививок, говорят врачи и уже с 12 лет рекомендуют сделать ребенку прививку от коронавируса.