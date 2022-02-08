8 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 16:52 — REGNUM «Омикрон» — штамм вируса без морали и не щадит ни пожилых, ни молодых. Ставропольский край отстает по пику распространения «Омикрона» на две-три недели, но медики уже обеспокоены и готовятся дать отпор вирусу.

Детское приемное отделение Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пока мы проводим ежедневный мониторинг заболевших поступивших и выписанных детей. Сейчас можно говорить о том, что «Омикрон» протекает легче. Заболеть им подросток может от любого члена семьи, и как будет протекать заболевание у каждого индивидуального организма — никто не может предусмотреть. Поэтому надо самим себя оберегать, думать о своей семье. Взрослые в семье должны быть повторно вакцинированы для того, чтобы не заразить ребенка. Но и ребенок должен быть защищен, так как он посещает различные секции, кружки и другие места скопления людей, где может подхватить коронавирус. Здесь палка о двух концах: как взрослый может заразить ребенка, так и наоборот. Поэтому семья будет защищена, если все будут привиты. Даже если они заболеют новым штаммом, то болезнь будет протекать легче. Неслучайно же привитые и после этого заболевшие «Омикроном» люди через 7 дней могут посещать образовательные учреждения или работу, не обследуясь на «Омикрон», — говорит Наталья Яценко, главный врач Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы.

Наталья Яценко, главный врач ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» Александр Погожев © ИА REGNUM

Детское ковидное отделение в Ставропольской краевой инфекционной больнице Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник в «чистой зоне» Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник в детском ковидном отделении Александр Погожев © ИА REGNUM Детское ковидное отделение в Ставропольской краевой инфекционной больнице Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник в «красной зоне» детского ковидного отделения Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник заходит в процедурный кабинет детского ковидного отделения Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник заходит в процедурный кабинет детского ковидного отделения Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на то, что «Омикрон» сейчас главенствует, штамм «Дельта» вытеснен не полностью. Тяжелые и реанимационные пациенты Ставропольской инфекционной больницы в основном больны штаммом «Дельта», теперь к ним присоединяются и подростки с «Омикроном».

Медицинские препараты в процедурном кабинете детского ковидного отделения Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

В связи с тем, что уже более 50% населения привитые, «Омикрон» не находит в них благоприятной среды, чтобы подселиться в организм. Поэтому вирус ищет непривитых людей, к которым как раз относятся дети. В них новый штамм набирает свои силы и необходимые качества для мутации.

По словам инфекционистов, иммунная система привитых людей становится мудрее. При помощи лекарственных препаратов и ухода врачей вирус быстрее выходит из клеток крови больного.

Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении Александр Погожев © ИА REGNUM

В палате детского ковидного отделения Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

В палате детского ковидного отделения Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

По статистике медиков, непривитые попадают в больницу с большими осложнениями, чем вакцинированные пациенты. Осложнения касаются сердечно-сосудистой системы, когда в результате ишемических процессов в головном мозге возникают сильнейшие головные боли, мигрень, нарушения памяти, сосредоточенности и способности к обучению.

Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

У подростков чаще всего происходят нарушения в носоглотке и в придаточных пазухах носа (гайморит, фронтит, этмоидит), также может возникнуть отит. Помимо этих осложнений, врачи наблюдают воспаление миндалин, нарушение ритма сердца.

Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Врачи проверяют состояние подростка в детском ковидном отделении Александр Погожев © ИА REGNUM

Врач прослушивает дыхание подростка в детском ковидном отделении Александр Погожев © ИА REGNUM Врач прослушивает дыхание подростка в детском ковидном отделении Александр Погожев © ИА REGNUM

Врач измеряет давление у подростка в детском ковидном отделении Александр Погожев © ИА REGNUM

Пневмония у подростков тоже возникает чаще, чем у детей младшего возраста. Это связано с тем, что молодой организм испытывает возрастную гормональную перестройку. В этот момент иммунная система не способна к противодействию коронавирусу. Самая многочисленная группа детей, попадающих в стационар, — дети от 7 до 14 лет.

Врач делает обход в отделении реанимации для больных ковидом детей Александр Погожев © ИА REGNUM

Врач делает обход в отделении реанимации для больных ковидом детей Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Малыши, которые имеют глубокое поражение центральной нервной системы, судорожные синдромы на фоне ОРВИ и коронавирусной инфекции, нередко испытывают резкое ухудшение самочувствия. Сейчас в реанимации детской инфекционной больницы находятся дети с изначальным тяжелым состоянием. Врачи просят не путать это состояние с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Медицинский работник идет мимо кислородной станции в Ставропольской краевой инфекционной больнице Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник возле боксов отделения реанимации в Ставропольской краевой инфекционной больнице Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник возле боксов отделения реанимации в Ставропольской краевой инфекционной больнице Александр Погожев © ИА REGNUM

По последним данным, в Ставропольском крае не зафиксировано ни одного серьезного осложнения у детей. Есть только температурная реакция, которая длится не более 12 часов. Иммунные системы у детей разные, и каждая реагирует по-своему, но это не является причиной к отводу от прививок, говорят врачи и уже с 12 лет рекомендуют сделать ребенку прививку от коронавируса.