Москва, , 11:52 — REGNUM Федеральное агентство по туризму и Росстандарт утвердили национальные стандарты арктического туризма. Такие стандарты утверждены впервые и не имеют аналогов в мире, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В Арктике Mil.ru

ГОСТы «Арктический туризм» и позволят повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в Арктической зоне России. Стандарты учитывают сложные климатические и природные особенности Арктики и возникающие из-за них риски.

В стандартах прописаны рекомендации к организации экскурсий и туристических маршрутов в Арктике, к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению и т. д. Действовать национальные стандарты арктического туризма начнут с 30 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году национальный парк «Русская Арктика» посетили полтысячи туристов из 16 стран мира.

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