Сеул, , 11:51 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 8209 человек. Об этом 8 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 8 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 693 854 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 22 280 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 138 287 человек. Уровень полной вакцинации составил 86%.

«Бустерную» дозу получили 245 413 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 28 424 875 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 36 719 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 081 681.

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