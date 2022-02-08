Самара, 8 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Два детских сада готовятся ввести в эксплуатацию в текущем году в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Yarregion.ru Строительство детского сада в Пошехонье

Один из детских садов на 132 места возводится в границах улиц Ташкентская, Георгия Димитрова и Московское шоссе. Строители уже построили трехэтажное здание площадью 2973 кв. метра: физическая готовность объекта составляет 99,5%. В настоящее время здесь походят к концу отделочные работы, монтируется мебель и оборудование.

Отмечается, что на объекте остается решить вопросы, связанные с подключением к теплоснабжению по постоянной схеме. Помимо этого, в границах земельного участка проходит теплотрасса, которую нужно вынести с территории площадки и возвести за ее пределами новую сеть теплоснабжения.

Сообщается, что ввести детский сад в эксплуатацию могут в первом квартале 2022 года.

Еще одни детский сад на 112 дошколят строят по адресу Подшипниковая, 27. В этом двухэтажном здании площадью 3082,8 кв. метра будет шесть групп для детей от 1,5 до 7 лет, включая детей с особенностями развития. В настоящее время на объекте завершен основной объем строительно-монтажных и отделочных работ, в здание уже поставили инвентарь и оборудование.

Специалистам необходимо выполнить благоустройство, смонтировать беседки, игровые элементы, подключить опоры освещения, а также установить информационные знаки, щиты и световые сигналы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Готовность объекта составляет 97%. Согласно плану, детский сад начнет работать весной 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 2018 по 2021 год в Самарской области было построено 47 детских садов.