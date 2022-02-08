Курган, , 11:49 — REGNUM В Кургане прокуратура потребовала от двух управляющих компаний своевременно очищать от снега придомовые территории. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уборка снега

Прокурорская проверка исполнения жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций ООО «Новая Волна Курган» и ООО «УК «Жилищник» выявила ненадлежащую очистку от снега придомовых территорий и общедомового имущества.

В адрес руководителей указанных организаций внесены два представления об устранении нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орловской области из-за неубранного снега обрушилась кровля жилого дома

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