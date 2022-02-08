Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM Правительству Казахстана и Агентству по защите и развитию конкуренции необходимо разработать пакет мер по устранению монополии на строительном рынке страны. Об этом заявил на расширенном заседании президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те субсубподрядным компаниям, хорошо известны», — сказал Токаев.

Он отметил, что такая схема негативно влияет и на стоимость работ, и на их качество. Президент заявил, что третий год требует повысить прозрачность тендеров при госзакупках, но результатов не видно.

Токаев добавил, что через десять дней он начнет более подробное осуждение реформ. В первую очередь он призвал сосредоточиться на борьбе против монополии.

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