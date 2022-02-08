Калуга, 8 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Калужской области эпидемический процесс по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) продолжает набирать свою активность, сообщает 8 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Kazanfirst.ru ОРВИ

Всего за неделю по области зарегистрировано 16 606 случаев ОРВИ (предыдущая неделя — 11 702), показатель заболеваемости составил 165,6 на 10 тысяч населения, что на 84,4% выше порогового значения. В Калуге зарегистрировано 11 177 случаев ОРВИ (предыдущая неделя 7 642). Превышение пороговых показателей по совокупному населению составило 182,8%. Наиболее значительный рост количества заболевших ОРВИ наблюдался у взрослых (+92,7%) и детей раннего возраста (+35,9), у дошкольников и школьников темп роста составил 14% и 11% соответственно. Число госпитализированных больных с симптомами ОРВИ относительно предыдущей недели возросло. В стационары региона госпитализированы 52 больных (предыдущая неделя — 31). Темп роста — 67,7%.

По информации министерства образования и науки Калужской области, на дистанционное обучение с 7 февраля переводятся все образовательные организации области.