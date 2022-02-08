Париж, 8 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Какой бы ни была страна происхождения, скоро отпадет необходимость предъявлять отрицательный тест на коронавирус по прибытии во Францию при условии, что приезжающие полностью прошли вакцинацию от коронавируса, передает BFM TV.

Cyril Plapied Французский флаг

По данным МИД Франции, в течение недели правительство официально сделает заявление по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным общественного здравоохранения Франции, эпидемия коронавирусной инфекции продолжает поражать страну.