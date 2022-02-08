Кемерово, 8 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Кузбасский арбитраж удовлетворил финансовый иск управления Росприроднадзора к «Шахте Есаульская», которая входит в группу «Евраз». Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Судья Аникина в результативной часть решения взыскала с ООО «Шахта Есаульская» в бюджет Новокузнецкого муниципального района вред, причинённый почве. Общая сумма составила 3,094 млн рублей. Подробный вердикт пока не обнародован.

Напомним, спор Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и угольной шахты, работающей на рынке с 2011 года, слушался с августа 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Росприроднадзор подал сразу два крупных финансовых иска — на 1,8 млрд рублей к золотодобывающей фирме из группы «Южуралзолото» и на 385 млн рублей к угледобывающей компания из дивизиона «Сибантрацита» — кузбасскому ООО «Разрез Кийзасский».