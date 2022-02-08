Новосибирск, 8 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту истязания отчимом десятилетнего мальчика и его матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) pgbsimon Жестокое обращение с детьми

Установлено, с августа 2021 года по февраль 2022 года в доме по улице Лескова в Октябрьском районе города мужчина систематически избивал ребёнка и его мать.

В настоящее время он задержан. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, послужившие причиной гибели ребёнка. Мужчине предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается, уточнили в ведомстве.

По данным редакции «НГС. Новости», 6 февраля скорая помощь доставила в больницу ребёнка в коме. Врачам не удалось его спасти. Причину смерти установит экспертиза.