Пекин, 8 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Вашингтон должен расторгнуть сделку по обслуживанию американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с Тайванем на $100 млн. Такое заявление 8 февраля в ходе брифинга сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзян.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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Он добавил, что Китай выразил «решительный протест и резкое осуждение» из-за сделки.

«Призываем США строго соблюдать принцип «одного Китая» и положения трёх китайско-американских коммюнике, немедленно аннулировать вышеупомянутый план о поставках вооружений Тайваню», — подчеркнул китайский дипломат.

Лицзян также заверил, что Пекин «обязательно примет должные и эффективные» контрмеры для защиты своей безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Управления по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) министерства обороны США заявила, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню услуг и оборудования для технической «поддержки, обслуживания и совершенствования» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на сумму $100 млн. Конгресс в течение 30 дней должен изучить контракт и решить, одобрять ли его.

Утверждается, что очередная военная поставка Тайваню, выполняемая в рамках программы обслуживания ЗРК Patrio в соответствии с «требованием правительства США», «будет способствовать политической стабильности, военному балансу, экономике и прогрессу в регионе». Подрядчиками по данной программе являются крупнейшие компании американского ВПК Lockheed Martin и Raytheon Technologies.