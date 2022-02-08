Афины , 8 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Заместитель министра цифрового управления Греции Йоргос Георгандас заменит Спилиоса Ливаноса на посту министра сельского хозяйства и продовольствия после отставки последнего, сообщает AMNA 7 февраля.

heroix Греция

Георгандас, член правящей партии «Новая демократия», будет приведен к присяге днем 8 февраля президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

Георгандас был практикующим юристом с момента окончания юридического факультета Фракийского университета Демокрита. Он был впервые избран депутатом в мае 2012 года, занимал должность заместителя министра образования, религии и обучения взрослых в правительстве Адониса Самараса.

Назначение произошло после того, как премьер-министрстраны Кирьякос Мицотакис принял отставку Ливаноса после его ответа на «неприемлемые комментарии» мэра Спарты Петроса Дукаса во время недавней встречи, записанной на пленку. На встрече Дукас упомянул лесные пожары, которые произошли летом 2007 года, незадолго до национальных выборов. На видеозаписи встречи, опубликованной 7 февраля, слышно, как Дукас говорит, что компенсации, выплаченные пострадавшим от пожара гражданам, повлияли на результат выборов в пользу партии «Новая демократия». В том же видео слышно, как бывший министр Ливанос говорит Дукасу, что это был «исторический шаг».