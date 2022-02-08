Ереван, , 11:55 — REGNUM Международному сообществу, в том числе ЮНЕСКО, следует немедленно вмешаться в ситуацию с армянскими памятниками в районах Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана в 2020 году. Об этом заявил 8 февраля МИД Армении.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Армянские памятники в Арцахе — так в Армении называют Нагорно-Карабахскую республику — нужно уберечь от вандализма. Речь идёт о памятниках, составляющих всемирное культурное наследие, подчеркнули в ведомстве.

В МИД Армении напомнили, что министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил о создании «рабочей группы по изменению идентичности и уничтожению армянских религиозных, исторических и культурных памятников». Таким образом Баку преследует цель «умышленного и незаконного присвоения историко-культурного наследия соседних народов».

В Ереване добавили, что политика искажения идентичности армянского историко-культурного наследия и уничтожения религиозных святынь противоречит заявлениям Баку о примирении. Это помешает установлению долгосрочного мира в регионе.

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