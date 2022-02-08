Чебоксары, 8 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Чувашии уволен руководитель ГУП «Биологические очистные сооружения» («БОС»), который находится под домашним арестом в связи с возбуждением уголовного дела. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

8 февраля подписан документ об освобождении от должности директора государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Юрия Алексеева, который проработал в должности менее двух лет. Кадровое решение принято после возбуждения уголовного дела.

Напомним, что ГУП «БОС» является подведомственной организацией министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-директора «БОСа», которого поместили под домашний арест 29 января 2022 года, подозревают в злоупотреблении полномочиями и присвоении. Следствие полагает, что он вынуждал ряд сотрудников в служебное время работать на участке, принадлежащем его сыну, а также присвоил находящиеся на балансе предприятия железобетонные плиты.

Отметим, что в Чувашии перейдут минстрою отдельные полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения в восьми муниципальных образованиях, которые власти назвали «одним из самых проблемных» в этой сфере. Заявлялось, что на базе ГУП «БОС» Минстроя Чувашии и чебоксарского акционерного общества «Водоканал» планируется создание «Центра компетенций», основной задачей которого станет подготовка высококвалифицированных кадров для работы с проблемными объектами в муниципалитетах.