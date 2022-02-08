Афины , 8 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Похороны бывшего президента Греции Христоса Сарцетакиса состоялись в Афинах 7 февраля, передает AMNA. Бывший президент, скончавшийся 3 февраля в возрасте 93 лет, был похоронен с почестями главы государства в знак уважения к его выдающимся заслугам перед народом, страной и нацией.

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На панихиде в Афинском соборе присутствовало государственное и политическое руководство страны, в том числе нынешний президент Греции Катерина Сакелларопулу, руководство вооруженных сил и судебной системы, а также друзья, коллеги и семья покойного.

На похороны, состоявшиеся на Афинском 1-м кладбище, были допущены только ближайшие родственники из-за ограничений по коронавирусу и собственных пожеланий семьи.

Некрологи были зачитаны президентом Сакелларопулу, председателем Верховного суда Марией Георгиу и профессором права государственного сектора Пирейского университета Теодоросом Панагопулосом. Сакелларопулу отметила, что жизнь Сарцетакиса была неразрывно связана с важными моментами истории Греции и что его работа в качестве судьи сделала его фигурой с международной известностью.