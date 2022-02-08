Астана, 8 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Правительство Казахстана не должно оставлять без внимания новые протесты, которые начались в Мангистауской области на западе республики. Об этом 8 февраля заявил на расширенном заседании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд «Самрук-Казына» должны тесно работать. Если нужно, надо опять отправить в Мангистаускую область специальную правительственную комиссию», — сказал Токаев.

Он отметил, что необходимо соблюдать законные интересы работников. Для этого нужно изучить ситуацию и выстроить диалог между владельцами предприятий и профсоюзами. Все решения, которые будут приняты, нужно разъяснить работникам.

Стоит отметить, что на ряде предприятий Мангистауской области работники начали требовать повысить им зарплату. 7 февраля сотрудники энергокомбината «МАЭК-Казатомпром» в городе Актау объявили забастовку. Именно с этого региона начались в январе акции протеста, которые потом в ряде городов переросли в массовые беспорядки.