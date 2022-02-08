Мемфис, США, , 12:03 — REGNUM Американские рэперы Yo Gotti (Марио Сентелл Гиден Мимс) и Moneybagg Yo (Демарио Дуэйн Уайт-младший) выпустили видео на совместный трек Ya Bih. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале Yo Gotti вечером 7 февраля.

Yo Gotti Скриншот YouTube

Новый видеоклип демонстрирует роскошный образ жизни его авторов, наполненный дорогостоящими автомобилями и красивыми девушками. Съёмки видео проходили в Мемфисе (США).

Напомним, что 4 февраля 2022 года Yo Gotti выпустил свой новый альбом CM10: Free Game. В пластинку попали сразу 22 новые песни, включая совместные работы с популярными исполнителями.

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