Мемфис, США, 8 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Американские рэперы Yo Gotti (Марио Сентелл Гиден Мимс) и Moneybagg Yo (Демарио Дуэйн Уайт-младший) выпустили видео на совместный трек Ya Bih. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале Yo Gotti вечером 7 февраля.

Скриншот YouTube Yo Gotti

Новый видеоклип демонстрирует роскошный образ жизни его авторов, наполненный дорогостоящими автомобилями и красивыми девушками. Съёмки видео проходили в Мемфисе (США).

Напомним, что 4 февраля 2022 года Yo Gotti выпустил свой новый альбом CM10: Free Game. В пластинку попали сразу 22 новые песни, включая совместные работы с популярными исполнителями.