Москва, 8 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России о заинтересованности в газовом кризисе в Европе безосновательны, такой кризис Москве совершенно не нужен. Об этом замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в опубликованном 8 февраля интервью РИА Новости.

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Он подчеркнул, что обвинения против России, связанные с газовым кризисом, — это очередной пример антироссийской пропаганды. Доверие к газовой отрасли подрывается из-за чрезмерно высоких цен и сужения спроса.

«Это нам абсолютно не нужно. Поэтому российские поставщики строго выполняют все контрактные обязательства и даже увеличивают, насколько это возможно, поставки», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Панкин также заявил о готовности России соблюдать правила ЕС при сертификации газопровода «Северный поток — 2». При этом в Москве рассчитывают, что «искусственных увязок» в этом вопросе не будет.

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