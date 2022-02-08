Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга не смогли однозначно ответить на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского («Яблоко») о том, что все же планируется построить на проспекте Добролюбова в Петроградском районе — судебный квартал для Верховного суда РФ, от возведения которого ранее якобы отказались, или новый общедоступный парк Тучков буян, о чем ранее широко заявляли в Смольном.

Park-spb.ru Концепция парка Тучков буян в Петербурге

Депутат обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с вопросами о судьбе парка Тучков буян, который должен появиться по поручению президента России на месте, где ранее было запланировано строительство судебного квартала. Ответ парламентарий получил 8 февраля и поделился им со своими избирателями.

Согласно официальному документу за подписью Александра Беглова, земельный участок на проспекте Добролюбова, 14, официально находится в федеральной собственности.

«Решения об отмене создания общедоступного парка на Участке не принималось», — говорится в ответе губернатора.

Однако Вишневский напомнил о том, что администрация президента 29 декабря 2021 года заключила контракт на строительство на этой территории зданий судебного квартала. Там ведется строительство: площадка уже залита бетоном и формируются фундаменты зданий.

«Какой «общедоступный парк» может быть на бетоне — непонятно. Или потом на этом бетоне организуют газон с десятью деревьями и пятью скамейками и назовут его «общедоступным парком»?», — удивляется Вишневский.

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Борис Вишневский считает, что глава города оставил без внимания его вопросы: действительно ли федеральные и городские власти возвращаются к планам строительства судебного квартала на пр. Добролюбова? Если да, то чем мотивировано такое решение и с кем оно обсуждалось? Готов ли губернатор поставить перед президентом РФ вопрос о выполнении обещания создания общедоступного парка и переносе судебного квартала за пределы исторического центра Санкт-Петербурга?

Кроме того, депутат просит ответить, будет ли возвращена в статус зелёных насаждений общего пользования территория «Сада на Неве» (вблизи Смольного), куда планировали перенести будущий судебный квартал.

«Складывается ощущение, что судьба Сада на Неве губернатору решительно безразлична. Хотя казалось бы: федеральный центр отстал от этой территории, рачительному губернатору надо возвращать ее в ЗНОП», — подчеркнул Вишневский.