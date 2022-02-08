Москва, 8 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Негативные последствия от жестких санкций против России для западных инициаторов неминуемы, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

«Можем лишь вновь повторить наше сожаление в отношении происходящего и подтвердить неминуемость негативных последствий от жестких ограничений в наш адрес для западных инициаторов подобных мер», — сказал дипломат.

Он добавил, что ни одна из сторон, при условии здравомыслия обеих, не заинтересована в подобном развитии.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время на Украине и в странах Запада заявляют о том, что Россия якобы усиливает «агрессивные действия» вблизи украинских границ. При этом Москве грозят введением санкций. Российские власти не раз отвергали подобные обвинения.

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